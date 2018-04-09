Son dakika: Mersin'de kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen bölgelerde çalışma başlatan ekipler, kaçak kazı yapan şahısları belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan aramada 2 benzinli jeneratör, 4 delici kırıcı alet, 1 elektrikli vinç, 3 ekipman çantası, 64 metre elektrik kablosu ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.