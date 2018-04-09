Son dakika: Trabzon'da sobadan zehirlenen anneanne ile torunu öldü, diğer torun ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi 19 nolu sokakta bulunan bir binanın 2. katında yaşayan 77 yaşındaki Kıymet Soyyiğit, Kıbrıs'ta çalışan ve memleketine izne gelen torunu Hüseyin Sungur (25) ve Alparslan Sungur (28) birlikte evde kaldıkları sırada yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.

ANNEANNE VE KÜÇÜK TORUN HAYATINI KAYBETTİ

Gazdan zehirlenen Kıymet Soyyiğit ile Hüseyin Sungur hayatını kaybederken, Alparslan Sungur hastanede tedavi gören annesinin kendilerine ulaşamaması üzerine durumu komşularına haber vermesi ile ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kapı zilini çalan komşular, kapının açılmaması üzerine evin balkonu camını kırarak içeri girerken, dumandan zehirlenen ağabey KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden anneane ile torununun cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Morgu'na kaldılırken, eve gelen polis ekipleri evde incelemelerini sürdürüyor.