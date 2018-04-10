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10 Yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi '' aldı

Sinop’ta, 'nın kuruluşunun 173'üncü yıl dönümünde 10 yıldır aynı kavşakta trafik akışını sağlayan polis memuru ’a sembolik '' hediye edildi. Arslan'a hediyesini takdim eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, "Ceza dahi yazsa kimse Halis Arslan'a gücenmedi, kırılmadı, bir tartışma çıkmadı. Böyle bir arkadaşımızı görmezlikten gelemezdik." dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 18:48
10 Yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi 'altın düdük' aldı

Sinop'ta 10 yıldır trafik ışıklarının olmadığı adliye kavşağında görev yapan polis memuru 'a 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel tarafından sembolik '' hediye edildi.

Başkan Cengiz Demirel, "Halis Bey yaklaşık 10 yıldır Sinopluların Hükümet Meydanı olarak bildiği Valilik Kavşağı'nda, bir bankaya kadar olan bir sınır içerisinde görev yapıyor. Ondan önce de Sakarya Caddesi boyunca görev yapıyordu. Halis Bey Sinop'un büyük sevgisini kazanan arkadaşımız. Ceza dahi yazsa kimse Halis Arslan'a 10 yıldan beri gücenmedi, kırılmadı, bir tartışma çıkmadı. Böyle bir arkadaşımızı görmezlikten gelemezdik.

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"HALKIN HUZURUNDA KUTLADIK"

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti olarak 'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde çok önemli bir şahsiyet olarak gördüğümüz Halis Bey'in Polis Haftası'nı protokol ve Sinop halkının huzurunda kutlamak istedik. Kendisine yaptığı görev sebebiyle teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafik polisi Halis Arslan da hediye için teşekkür ederek, "Bütün Sinop halkına, özellikle 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti ve tüm gazeteci arkadaşlarımın hepsine teker teker şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra daha faydalı, daha gayretli, daha çalışkan, daha özverili, insanlarımıza daha çok yardımcı olmak için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" dedi.

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10 Yıldır aynı kavşakta görev yapan trafik polisi 'altın düdük' aldı
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