Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 14 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı

14 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı

'da 7. sınıf öğrencisi okuldan kaçmasına izin vermeyen müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:00
14 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, sabah okula gelen 7. sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14) okuldan kaçmak istedi. Okulun güvenlik görevlisi duruma müdür yardımcısı Yunus Esen'e bildirdi. Müdür yardımcısı okulun bahçesine gelerek öğrenciye ders saatinde okuldan çıkamayacağını söyledi. Buna rağmen öğrenci okuldan çıkmak istedi. Ş.C.K, okuldan ayrılmasına izin vermeyen müdür yardımcısına cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Müdür yardımcısını bacağını 3 yerinden bıçaklayan öğrenci, olay yerinden kaçtı.

MÜDÜR YARDIMCISININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan müdür yardımcısı okula çağrılan ambulans ile Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan müdür yardımcısının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Kaçan öğrenci ise yakalanarak çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli çocuğun ilk alınan ifadesinde müdür yardımcısının kendisinin okuldan çıkmasına izin vermediğini gitmekte ısrar edince darp edildiğini bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
14 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN