2 yıl önce düdük yutan 12 yaşındaki Şerif Dönmez’in sağlığı yerinde

2 yıl önce memleketi Hatay'da arkadaşlarıyla oyun oynarken ağzına aldığı düdüğün bir anda nefes borusuna kaçması üzerine Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaşındaki Şerif Dönmez, burada yapılan müdahalenin ardından düdük çıkarılamayınca Antakya Akademi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada yapılan tetkiklerin ardından nefes borusuna düdük kaçtığı anlaşılan Dönmez, Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Samsun ve ekibi tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuşmuştu.





KÜÇÜK ÇOCUK İNTERNETTE FENOMEN HALİNE GELMİŞTİ



Doktorların, aile onayından sonra Dönmez'in düdük yutmuş halini internete yüklemesi sonrasında, Dönmez internette fenomen haline gelmişti. Düdük yutma olayının kısa bir süre sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Dönmez, zor hayat şartları karşısında çalışarak ailesine yardımcı oluyor. Öğlene kadar okula giden Dönmez, okul çıkışından sonra ise bir tekstil atölyesinde çalışarak ailesine destek oluyor.





"BEN BİLE KENDİME ÇOK GÜLDÜM"



2 yıl önce yaşadığı talihsiz olayı gülümseyerek anlatan Şerif Dönmez, "Arkadaşlarımla oyun oynarken düdük yuttum. Sonra beni hastaneye götürdüler. Ameliyat ettiler. Bir gün hastanede yattım. Bir yıl önce ailemle birlikte İstanbul'a taşındık. Buraya çalışmaya geldik. Öğlene kadar okula gidiyorum, öğlenden sonra da tekstil atölyesinde çalışıyorum. Kazandığım parayı aileme veriyorum. Nefes boruma düdük kaçtığında arkadaşlarım biraz güldü. Ben bile kendime güldüm. Videoyu internete doktorlar atmış. Köyde herkes beni tanıyordu" diye konuştu.



"OKUL ÇIKIŞI ÇALIŞARAK BİZE YARDIMCI OLUYOR"



Anne Yeter Dönmez ise, "Arkadaşlarıyla oyun oynarken birden düdüğü yutmuş. Sonra babası onu doktora götürdü.Orada operasyon yaparak düdüğü çıkardılar. Bir gece hastanede kaldı. İstanbul'a taşındık. Burada çalışıyor, bize yardımcı oluyor. Babasının mesleği olmadığı için bir gün çalışıyor bir gün çalışıyor; on gün oturuyor" dedi.