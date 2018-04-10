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'da bar önünde

'da bar önünde çıkan sırasında omzuna kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 04:12

'da bar önünde çıkan da bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda bir barın önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında olay yerinde bulunan Dilek K, omzuna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Bir araçla önce özel bir hastaneye kaldırılan, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kavga sonrası bar önünde delil toplama çalışma yapan polis ekipleri, bir pompalı tüfeğe ait boş fişek ve bir tabancaya ait kovanlar buldu.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana'da bar önünde silahlı kavga
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