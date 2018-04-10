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'daki vahşette flaş gelişme!

'da kısmen yanmış halde cesedi bulunan 'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan iki şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:27
Adana'daki vahşette flaş gelişme!

Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde 14 Aralık 2017'de kısmen yanmış halde cesedi bulunan 'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan (28) ve Doğuş Demirci (33) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Duman ve Demirci hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırladı.

4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, sanıkların savunmalarına ve tanıkların olayla ilgili ifadelerine yer verildi.

5 YILDIR TANIYORUM

Sanıklardan Demirci, ifadesinde, öldürülen Özkan Çelik'i tanımadığını, diğer sanık Duman'ı da 5 yıldır tanıdığını söyledi.

Cinayeti Duman'ın işlediğini, cesedi de yine onun yakmaya çalıştığını iddia eden Demirci, olayın alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Kuyumculuk yapan Sercan Duman ise diğer sanık Demirci'nin cinayeti işlediğini ve cesedi yakmaya çalıştığını ileri sürdü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Özkan'ı para alışverişi olduğu arkadaşı Sercan Duman'ın öldürdüğü belirtilerek, "Sercan, olayda Özkan'ı Doğuş'un öldürdüğünü, kendisinin yapmadığını söylemiş ise de öldürülen Özkan ile borç-alacak ilişkisinin Sercan'a ait olduğu, Doğuş'un Özkan ile herhangi bir alacak ya da borcunun bulunmadığı, Sercan'ın borçtan kurtulmak için ateş ederek Özkan'ı öldürdüğünün kabulüne gerekmektedir." denildi.

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Adana'daki vahşette flaş gelişme!
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