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'da çıyı, kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi

Son dakika haberi... 'da bir zincir marketin şubesinden 880 TL eden Ö.K. (25), kaskındaki kuru kafa çıkartmasından kimliği belirlenerek yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:38
Antalya'da gaspçıyı, kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 3350 Sokak'ta geçen bir zincir marketin şubesine giren kasklı soyguncu, kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki 880 TL'yi alarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin soygundan saatler önce markete girip keşif yaptığı belirlendi.

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KURU KAFA ÇIKARTMALI KASKI ELE VERDİ

Keşif sırasında şüphelinin, soygun sırasında taktığı, üzerinde kuru kafa çıkartması olan kaskı taktığı saptandı. Bölgedeki kamera görüntülerinden şüphelinin aynı mahallede oturan Ö.K. olduğu tespit edildi. Ö.K. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ö.K.'nın evli olduğu, yüksek miktarda kumar borcu olduğu belirlendi. Eşinin altınlarını satıp borçlarının bir bölümünü kapatan Ö.K.'nin, olay günü kurusıkı tabanca aldığı ve gasp olayını gerçekleştirdiği kaydedildi.

Şüpheli, ifadesinin alınması için Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Antalya'da gaspçıyı, kuru kafa çıkartmalı kaskı ele verdi
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