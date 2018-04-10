Antalya'da öldürülen şahsın Rusya'nın ünlü mafya lideri olduğu ortaya çıktı

ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN RUSYA'NIN ÜNLÜ MAFYA LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki akşam eve giderken kar maskeli kişilerin silahlı saldırısında öldürülen şahsın üzerindeki pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı. Öldürülen şahsın Rusya'da "Gia Kutaisi" olarak tanınan mafya lideri Gayoz Zviadadze Longinozovich olduğu öğrenilirken cinayetin Rostov'daki nüfuz alanlarının paylaşımı ve yıl sonunda yapılacak "babaların babası" oylaması öncesinde üstünlük kurma yarışı yüzünden işlendiği iddia ediliyor.