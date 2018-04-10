Boşanan kocanın cinneti

İstanbul Esenyurt
'ta ablasının yanında kalan Derya Ç. bir ay önce boşandığı ikinci eşi Vedat H. tarafından saldırıya uğradı. Eski eşine birkaç kez ateş eden Vedat H. ardından da intihar
a kalkıştı. İkisi de ağır yaralı. Bir ay önce eşinden boşanan Derya Ç., Esenyurt'ta yaşayan ablasının evinde yaşamaya başladı. Saldırı ise dün 08.00'de Talatpaşa Mahallesi 1008 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; ablasının evinden çıkan Derya Ç. kurşunların hedefi oldu. Çerkezköy'de yaşayan eski eşi Vedat H., Derya Ç.'ye sokakta pusu kurdu. Vedat H., işe giden Derya Ç.'nin yolunu kesti. İkili önce tartıştı. Daha sonra ise Vedat H. yanındaki silahı çekerek boşandığı eşine kurşun yağdırdı. Ardından da aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Derya Ç.'nin ve intihara kalkışan ağır yaralı Vedat H.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İkisinin de hayati tehlikesi var. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, üç adet 7 65 çapında boş kovan ile bir adet 7.65 çapında tabanca buldu. Derya Ç.'nin ilk evliliğinden bir çocuğu vardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.