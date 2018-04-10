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'da böcek istilası!

’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca mahallesinde iddiaya göre paraşütle tarlaya atılan binlerce böcek, çiftçiyi canından bezdirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 14:59
Bursa'da böcek istilası!

Haşere ilacıyla bir kısmı öldürülen cinsi belirlenemeyen binlerce böcek, İnegöl Ziraat Odası'nı da harekete geçirdi.

Kulaca mahallesinde ceviz üretimi yapan çiftçi Mustafa Kaplan, ağaçlarını ilaçladığı sırada gökyüzünden önüne bir poşet düştü. Düşen poşet içerisinden çıkan böcekler uçmaya başladı. Binlerce böceği gören çiftçi Kaplan, ne olduğunu anlayamadan böcekleri ilaçla öldürmeye başladı. Böceklerin hangi cinsten olduğunu çözemeyen çiftçi, öldürdüğü böcekleri ve paraşütü alıp İnegöl Ziraat Odasının yolunu tuttu.

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Bursa'da böcek istilası!
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