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Cinnet getiren anne iki çocuğunu öldürüp intra kalkıştı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
'te cinnet getiren genç kadın, 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Aile faciası, Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde dün akşam saatlerinde yaşandı. İki çocuk annesi Özlem K. (23), bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kayınvalidesi Emine K. ile tartıştı. Belediyede zabıta memuru olan eşi Cuma'nın evde olmadığı sırada meydana yaşanan tartışmanın ardından cinnet getiren Özlem K., üst kata çıkarak 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra binanın terasından kendini aşağıya bırakan Özlem K. ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken evde yapılan aramada Özlem K.'nın çocuklarını öldürmeden hemen önce yazdığı bir not bulunduğu öğrenildi.
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Cinnet getiren anne iki çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
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