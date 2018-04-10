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Son dakika: 'ta yolcu minibüsü yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

'ta yolcu almak için aniden yavaşlayan minibüse, arkadan gelen öğrenci çarptı. da 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:44
Son dakika: Esenyurt'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

saat 09.30 sıralarında, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. -Esenkent seferi yapan yolcu minibüsü iddiaya göre, yolcu almak için aniden yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan, içerisinde de yolcu bulunmayan öğrenci minibüse arkadan çarptı.

Kazada servis sürücüsü ile minibüsteki 4 yolcu yaralandı. 1'i ağır 5 yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle, caddede yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Esenyurt'ta yolcu minibüsü kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı
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