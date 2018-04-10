Eski İstanbul'un kalbi "yeşil sütun"

470 YILDIR TARİHİN SESSİZ TANIĞI

Üzerinde herhangi bir tanıtım levhası yer almadığı için bir çok insanın dikkatini çekmeyen Şehzadebaşı Camisi avlusunun köşesindeki yeşil sütun, 470 yıldır tarihin sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor. "Asırlar boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'un merkezi neresi?" sorusuna bir çok kişinin yanıtı "Taksim" olur. Taksim genelde merkez sayılsa da kimilerine göre tek merkezli bir şehir değil İstanbul. Yanıt olarak Mecidiyeköy, Bakırköy, Eminönü, Levent, Üsküdar, Kadıköy bu sıralamada yer alabilir.