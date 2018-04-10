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Eski 'un kalbi "yeşil sütun"

Üzerinde bir tanıtım levhası olmadığı için dikkat çekmeyen Şehzadebaşı Camii avlusunun köşesindeki yeşil sütun, 470 yıldır tarihin sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:13
Eski İstanbul'un kalbi yeşil sütun

470 YILDIR TARİHİN SESSİZ TANIĞI

Üzerinde herhangi bir tanıtım levhası yer almadığı için bir çok insanın dikkatini çekmeyen Şehzadebaşı Camisi avlusunun köşesindeki yeşil sütun, 470 yıldır tarihin sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor. "Asırlar boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan 'un merkezi neresi?" sorusuna bir çok kişinin yanıtı "Taksim" olur. Taksim genelde merkez sayılsa da kimilerine göre tek merkezli bir şehir değil İstanbul. Yanıt olarak Mecidiyeköy, Bakırköy, Eminönü, Levent, Üsküdar, Kadıköy bu sıralamada yer alabilir.

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Eski İstanbul'un kalbi "yeşil sütun"
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