Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları yangın anında hastaları nasıl tahliye ettiklerini anlattı

TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARI YANGIN ANINI ANLATTI

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli yangın anında yaşananları anlattı. Yangın sırasında dumandan dolayı hiçbir şey göremediklerini söyleyen ekip hastaneyi bildikleri için hastalara kolay bir şekilde ulaştıklarını ve tahliyeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli yangın anında yaşananları anlattı. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan dolayı etrafı görmekte zorlandıklarını söyleyen ekip, hastaneyi bildikleri için hastalara kolay bir şekilde ulaştıklarını ve tahliyeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Yoğun bakımda kalan hastaları çarşaflarla indirdiklerini söyleyen hastane ekibi, vatandaşların da kendilerine yardım etmek için hastaneye koştuğunu söyledi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk'ün hastaların tahliyesi sırasında elinden yaralandığı görüldü.

Hastanenin içinden çekilen görüntülerde ise yangının boyutu gözler önüne serildi. Yangının hastaneye ciddi derecede hasar verdiği görüldü.