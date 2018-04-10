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Son dakika: Uludağ'da kaybolan çocuk bulundu

Son dakika haberi... Uludağ'da dün ailesi ile gittiği piknikte doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan (22), bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:33
Son dakika: Bursa Uludağ'da kaybolan çocuk bulundu

Dünden bu yana 100 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından Uludağ'da ormanlık alanda aranan genç şehir merkezinde çıktı. Kayıp gençle anne ve ablasının buluşmasında ise duygusal anlar yaşandı.

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki , dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu. JAK, , NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Gece verilen aranın ardından arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Bu arada, ormanlık alanda patika yolu takip ederek aşağı inen Altan, 19 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra Maksem Gökdere bölgesine indi. Burada yoldan geçen bir vatandaştan telefonunu alan Can Altan, ablasını aradı. Ablasıyla konuşan genç nerede olduğunu anlatırken, ablası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kurtarma ekipleri, Maksem Gökdere mevkiine sevk edildi. Hasan Can Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Altan'ın her hafta Uludağ'da kamp kurduğu öğrenildi. Hasan Can Altan'ın annesi ve ablasıyla buluşması esnasında ise duygusal anlar yaşandı.

Gözü yaşlı anne uzun süre oğluna sarılarak hasret giderdi.

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu. JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Gece verilen aranın ardından arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Son dakika: Bursa Uludağ'da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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