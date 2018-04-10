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alanında su dolu çukura düşen çocuk, da tedaviye alındı

'nın Alaşehir İlçesi'nde, alanındaki su dolu çukura düşen 11 yaşındaki , çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 07:56
İnşaat alanında su dolu çukura düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi ında meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi , arkadaşlarıyla oynarken içinde su bulunan çukura düştü. Arkadaşlarının çığlıklarını duyan çevre sakinleri, yardıma koşup, küçük Fırat'ı çıkardı.
Çağırılan ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Fırat Arpa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayı duyan Fırat'ın yakınları büyük üzüntü yaşarken, amcası İsmet Arpa, "İnşaat alanında hiçbir önlem alınmamış. Önceki gün yağan yağmur ve zeminden çıkan su ile inşaat çukuru yaklaşık 1,5 metre suyla dolmuş. Arkadaşlarıyla oyun oynarlarken Fırat suya düşmüş ve çıkamamış. Şu anda da" dedi.

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İnşaat alanında su dolu çukura düşen çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı
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