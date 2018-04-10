Kahraman şoför

Adana
'da özel halk otobüsü şoförü Hakan Yıldırım (34) otobüste kalp krizi geçiren 50 yaşındaki Zafer Yılmaz'ı özel bir hastanenin acil servisine götürerek hayatını kurtardı. Sağlığına kavuşan Zafer Yılmaz, "Belki beni hastaneye götürmeseydi şimdi hayatta olmayacaktım" diyerek Hakan Yıldırım'a sarıldı. Olay geçen ay meydana geldi. Eşinden yıllar önce ayrılan emekli Zafer Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi'nde arkadaşlarıyla buluştu. Yılmaz bir süre arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra, "Kendimi iyi hissetmiyorum" diyerek onların yanından ayrıldı. Zafer Yılmaz otobüse bindi ve en arkadaki koltuğa oturdu. Araca bindikten kısa süre sonra Zafer Yılmaz fenalaşıp, oturduğu koltuktan düştü. Bir yandan yolcular Yılmaz'ı kaldırmaya çalışırken diğer yandan sürücü Hakan Yılmaz, hiç zaman kaybetmeden aracını en yakındaki özel hastaneye doğru sürmeye başladı. Sürekli korna çalarak yolu açmaya çalışan otobüs şoförü Hakan Yıldırım, diğer yandan da 112 Acil Servis'i arayarak gideceği hastaneyi söyledi.
Özel hastane görevlileri hemen Zafer Yılmaz'ı otobüsten alıp, kalp masajı yaptı. Yılmaz'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılan ve bir süre hastanede tedavi gören Zafer Yılmaz, sağlığına kavuştuktan sonra ilk işi kendini kurtaran sürücü Hakan Yılmaz'ı ziyaret etmek oldu. Hakan Yıldırım'ın çalıştığı durağa giden Zafer Yılmaz, kendini kurtaran sürücüye sarılıp teşekkür etti. Sürücü Yıldırım, "Ben insanlık görevimi yaptım. Çok mutluyum" derken, Zafer Yılmaz ise "Eğer zamanında beni hastaneye götürmeseydi şimdi hayatta olmayacaktım" diye konuştu.