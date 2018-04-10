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(Pandelli Şestakof) hayatını kaybetti!

semtinin simgelerinden lakabıyla tanınan Pandelli Şestakof bugün hayatını kaybetti! İstanbul'un güzide semtlerinden Beşiktaş'ın kahvaltıcısı olarak bilinen Kaymakçı Pando kimdir? Kaymakçı Pando, Beşiktaş'ın en eski esnafı olarak biliniyordu.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:56
Kaymakçı Pando (Pandelli Şestakof) hayatını kaybetti!

Kahvaltıcıları ile ünlü semtinin simgelerinden olan hayatını kaybetti. Çok uzun yıllardır Beşiktaş'ta bal kaymak dükkanı işleten Kaymakçı Pando lakabıyla bilinen Pandelli Şestakof yaşamını yitirdi.

Beşiktaş'ta "Kaymakçı Pando Amca" diye bilinen Pandelli Şestakof, 92 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan Şestakof'un yeğeni Lüben Şestakof, amcasının dün saat 17.00 sıralarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lüben Şestakof, amcasının Beşiktaş'ta işlettiği dükkanı 2014'te kapattıktan sonra rahatsızlıklarının başladığını, son 2-3 yıldır da gözlerinin görmediğini anlattı.

Amcasının bir süredir Balıklı Rum Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Lüben Şestakof, böbrek rahatsızlığı da yaşayan Pandelli Şestakof'un dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Pandelli Şestakof'un cenaze töreni, perşembe günü Feriköy Bulgar Mezarlığı Kilisesinde yapılacak.

1895 yılında dedesinin açtığı kaymak dükkanını işleten Şestakof, Beşiktaş'ın en eski esnafından biri olarak tanınıyordu.

Beşiktaş'ın simge isimlerinden Kaymakçı Pando yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Perşembe günü, Feriköy, Bulgar Mezarlığı Kilisesi'nde düzenlenecek.

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Kaymakçı Pando (Pandelli Şestakof) hayatını kaybetti!
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