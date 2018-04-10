Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da polisi arayıp intihar edeceğiz deyip, önce arkadaşını vurdu sonra kendine sıktı

'da polisi arayıp edeceğiz deyip, önce arkadaşını vurdu sonra kendine sıktı

’nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp edeceğiz dediği iddia edilen 55 yaşındaki adam, bir süredir arkadaşlık ettiği 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra kendini vurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:04
Konya'da polisi arayıp intihar edeceğiz deyip, önce arkadaşını vurdu sonra kendine sıktı

Olay, 03.00 sıralarında Seydişehir ilçesine bağlı Seyitharun Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, (55) iddiaya göre polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. ile birlikte edeceklerini ihbar etti. Bir süre sonra evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

İÇERİ GİRDİKLERİNDE VAHİM MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

İtfaiyenin yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildiğinde Adil Yüce ölü olarak, Emre M. ise çenesinden vurulmuş yaralı halde bulundu. Çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre M. ilk müdahalenin ardından 'ya sevk edildi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, Adil Yüce'nin yanı başında av tüfeği buldu.

Yapılan ilk incelemede Adil Yüce'nin Emre M.'yi vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.

Evdeki incelemelerin ardından Adil Yüce'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: İzmir'de dayak atmakla suçlanan kadından kocasına karşı dava! ''Sürekli uyuyordu, ilgilenmiyordu...''
En çok petrol rezervi olan ülkeler! Türkiye'de o listede...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da polisi arayıp intihar edeceğiz deyip, önce arkadaşını vurdu sonra kendine sıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN