Nuruosmaniye Camii’nde bulunan mahzen ilk defa ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde düzenlenen 600'ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı "Yeditepe Bienali" birçok etkinlikle devam ediyor.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bienal kapsamında Nuruosmaniye Camii altındaki Mahzende ve Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi'nde Ebru eserleri ve Mekandan Taşanlar Konseptli eserlerin yer aldığı sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

"NURUOSMANİYE CAMİ MAHZENLER MEKANDAN TAŞANLAR" SERGİSİ

Kapalıçarşı Kalpakçılar Caddesi'nde ebru sanatının uçurtma üzerine yansıtıldığı eserlerin sergilenmesi turistlerin ve vatandaşların beğenisini topladı.





MAHZEN İLK DEFA VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILDI

Bienal kapsamında gerçekleştirilen sergiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olan ve restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki Mahzen de ilk defa vatandaşların ziyaretine açıldı. Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olduğu belirtilen bienalde, katılımcılar "Nuruosmaniye Cami Mahzenler Mekandan Taşanlar" sergisini gezerken ziyarete ilk kez açılan mahzeni dikkatle inceledi. 825 metrekare kullanım alanlı, 2 bin 42 metrekare büyüklüğündeki mahzene geçtiğimiz yıllarda ulaşılmıştı.

"VATANDAŞLAR İLK DEFA BİENAL VASITASIYLA GİRİYORLAR"

Nuruosmaniye Camii'nin temelinden kubbesinin ucuna kadar Osmanlı mimarları ve mühendisleri tarafından yapıldığını ve mahzenin ilk defa vatandaşların ziyaretine sunulduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlar ilk defa bienal vasıtasıyla giriyorlar, bir defa kendisi muhteşem bir eser, sanat. Muhteşem teknolojiyle yapılmış bir Osmanlı eseri hem onu gözlemliyorlar hem de Yeditepe Bienali vasıtasıyla bu sergiyi geziyorlar. İçerisi pırıl pırıl, muazzam aydınlık bir cami Nuruosmaniye Camisi'ne gelen insanlar hemen yanın başından inin mahzeni de görün diyoruz. Muazzam ve muhteşem bir mahzene sahip" diye konuştu.