O saldırıdan ihanet çıktı

Bir ay önce eşinden boşanmaya karar veren Derya Ç. Esenyurt'ta yaşayan ablasının evinde yaşamaya başladı. Korkunç olay önceki gün sabah saat 08:00 sıralarında meydana geldi. Dün sabah saatlerinde işe gitmek için Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak üzerindeki ablasının evinden evden çıkan Derya Ç. kurşunların hedefi oldu. Bir ay önce boşandığı Çerkezköy'de yaşayan eşi Vedat H., Derya Ç.'ye yaşadığı sokakta pusu kurdu. Vedat H., işe giden Derya Ç.'nin yolunu kesti. İkili önce tartıştı. Vedat H. eşinin kendisinden ayrılmamasını istedi. İstediği cevabı alamayan Vedat H. yanındaki silahı çekerek boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdırdı. Ardından ise aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Derya Ç.'nin başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olduğu, aynı şekilde Vedat H.'nin de ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü, ikilinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde üç adet 7 65 çapında boş kovan ile bir adet 7.65 çapında tabanca buldu. Ayrıca görgü tanıklarının ifadesi alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ALDATTI BOŞANMAYI KABUL ETMEDİ

Polis ekipleri konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda, Vedat H.'nin eşini aldattığı, Derya Ç.'nin de bunu öğrenmesi üzerine ikili arasında tartışmaların başladığı öğrenildi. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Derya Ç. tam bir ay önce resmi boşanma işlemlerini başlattı. Boşanma işlemleri sürerken Vedat H. kendisiyle birkaç kez görüşmek istedi. Derya Ç. kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine kıskançlık krizine giren Vedat H. son olarak önceki gün Çerkezköy'den gelerek, Derya Ç. ile görüştü. Boşanma aşamasında olan eşine ''Benden nasıl boşanırsın'' diyerek kurşun yağmuruna tuttu. Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Hastanede tedavisi süren ikilinin hayati durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.