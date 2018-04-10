Öldü dediler, kucağında canlandı!

Yaprak dilekçesinde veterinerin 'Cacık' adlı kedisinin karnındaki şişliğe 'hamile' teşhisi koyduğunu, ancak durumu ağırlaşan kedisini götürdüğü diğer veterinerde durumun FIP hastalığından kaynaklandığını öğrendiğini anlattı. Yaprak, klinikte kendisine kedisinin öldüğünün söylendiğini, ancak kucağına aldığında canlandığını ve hemen bir başka veterinere götürdüğünü ancak kurtarılamadığını da anlattı.

YANLIŞ TEŞHİS KOYDU!

Yaprak'ın dilekçesinde anlattığına göre iki yıl önce sahiplendiği Cacık adlı kedisinin karnında şişlik oluşunca Bodrum'daki bir veterinere götürdü. Veteriner kedinin hamile olduğu teshisini koydu.

Doğum yapması beklenen Cacık, 3 Nisan sabahı ağırlaştı. Yaprak da onu veterinere götürdü. Cacık'ı muayene eden veteriner 'Gebelik zehirlenmesi olabilir, serum verelim ama yaşama ihtimali çok zayıf' dedi. Kediye deri altından serum takıldı. Yaprak da kedisini klinikte bırakarak işe gitti.

Akşam veteriner kliniğine gittiğinde, veteriner yerinde yoktu. Eşi vardı. Veterinerin eşi Yaprak'a kedisinin öldüğünü söyledi. Yaprak da 'Görebilir miyim?' diyerek kutusunda üzeri örtülü duran kedisini kucağına aldı. Yaprak'ın ifadesine göre Cacık'ın bu sırada nefes aldığını farketti. 'Kedim hala canlı' diyerek eşinden veterineri aramasını istedi.

KUCAĞINDA CANLANDI

Eşi de veterineri arayarak 'Kadının kucağında hayvan canlandı, hareket ediyor, nefes alıyor' diyerek kocasını çağırdı. Ancak 15 dakikalık yolda olmasına rağmen veteriner yaklaşık 1.5 saat sonra geldi ve deri altından serum taktı. Yaprak 'Yavruları kurtarabilir miyiz?' diye sordu. Veteriner ise 'Muhtemelen yavrulardan biri öldü ve anneyi zehirledi' diyrek yavruların kedinin karnından alınabileceğini ancak yaşamalarının zor olduğunu söyledi. Yaprak da bunun üzerine 'Arkadaşımın kedisi yeni doğum yaptı, ben emzirecek anne bulurum' diyerek yavruların kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine veteriner 'Bunun için bayıltmam lazım, bayılırsa bir daha ayılmaz' dedi.

Yaprak ise yavruların durumunu görmek için kedinin ultrasona sokulmasını istedi. Ancak veteriner klinikte ultrason olmadığını, ultrasonu olan bir veteriner tanıdığı da olmadığını söyledi.

Yaprak daha sonra kedisini alarak başka bir veterinere götürdü. Kediyi muayene eden veteriner kedinin hamile olmadığını, FIP diye bir hastalığa yakalandığını söyledi. Kediye çeşitli tıbbi müdahaleler yaptıktan sonra da kedinin kurtulmasının mümkün olmadığını, isterse uyutabileceğini söyledi. Yaprak daha sonrasını şöyle anlattı: 'Ben kucağımda canlandığını gördüğüm için, ölmesini kabullenemediğim için tekrar canlanır umuduyla uyutulmasını istemedim. Belki tekrar canlanır diye 2-3 saat kucağımda bekledim. Ama canlanmadı. Çaresiz götürüp gömdük. Şikayetçi ve davacıyım.'