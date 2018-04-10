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sonuçları belli oldu! On Numara bilet sorgulama işlemi burada

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği sonuçları belli oldu! Dün akşam gerçekleştirilen 818. kez gerçekleştirilen 9 Nisan On Numara çekilişinde 10 bilen kişi sayısı 4 oldu ve bu vatandaşlar kişi başı 85.895.75 TL kazandı. Ankara'nın Çankaya ilçesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi ve Zonguldak'ta yaşayan talihliler büyük bir sevinç yaşadı. nı öğrenme ve On Numara bilet sorgulama işlemi burada...

Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:29
On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara bilet sorgulama işlemi burada

sonuçlarını araştıran vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini de yapabiliyor. Buna göre dün akşam gerçekleştirilen On Numara çekilişinde şanslı numaralar: 06-08-10-14-17-18-30-31-32-42-50-51-52-53-59-60-65-67-72-73-76-79 oldu. Dün akşamki na göre 9 bilen kişi sayısı 82 olurken, kişi başına düşen ikramiye tutarı da 2.794.05 TL oldu. 8 bilen kişi sayısı 1.618 olurken bu bireylerin kazandıkları ikramiye tutarı 141.65 TL oldu.

9 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara bilet sorgulama işlemi burada
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