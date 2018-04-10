“Otizmi fark et, fark yarat!”

Samye li Engelsiz Yaşam
, otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü
'nü büyük bir balo ile kutladı. Beylikdüzü'nde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 40 otistik çocuk ve ailesi katıldı. Çocukların doyasıya dans edip eğlendiği baloda gönüllü fotoğrafçılar sayesinde tüm anlar ölümsüzlüğe kavuşturuldu. Samyeli Engelsiz Yaşam ve Engelsiz Siniz Vakfı Kurucu Başkanı Bahattin Demir, "Otizm; spektrum bozukluğu, doğuştan var olan ve genellikle bireyin yaşamında 0-3 yaş arasında fark edilen gelişimsel bir bozukluktur"diye konuştu.