Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > “Otizmi fark et, fark yarat!”

“Otizmi fark et, fark yarat!”

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Samye li , otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Dünya 'nü büyük bir balo ile kutladı. Beylikdüzü'nde gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 40 otistik çocuk ve ailesi katıldı. Çocukların doyasıya dans edip eğlendiği baloda gönüllü fotoğrafçılar sayesinde tüm anlar ölümsüzlüğe kavuşturuldu. Samyeli Engelsiz Yaşam ve Engelsiz Siniz Vakfı Kurucu Başkanı Bahattin Demir, "Otizm; spektrum bozukluğu, doğuştan var olan ve genellikle bireyin yaşamında 0-3 yaş arasında fark edilen gelişimsel bir bozukluktur"diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Otizmi fark et, fark yarat!”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN