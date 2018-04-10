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Otoyolda yoğun sis ya neden oldu;1 ölü

Otoyolu Üçköprü mevkiinde yoğun sis nedeniyle daralan görüş mesafesi yı beraberinde getirdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 08:06 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 08:07
Otoyolda yoğun sis kazaya neden oldu;1 ölü
; sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'dan istikametine gitmekte olan Cemal Ü.'nün kullandığı 34 AT 5861 plakalı hafif ticari araç sağ şeride geçmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Tolga K.'nın kullandığı 06 KN 364 plakalı otomobile yoğun sis nedeniyle fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında ki çelik bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarparak ilerleyen hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ü. (46) araçtan fırlayarak yol kenarında ki şarampole düştü ve ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Otoyolda yoğun sis kazaya neden oldu;1 ölü
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