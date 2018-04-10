Pompalıyla poz verirken arkadaşını öldürdü

Erzurum
'un Aziziye ilçesinde pompalı av tüfeğiyle poz veren lise öğrencisi H.K. (17) yanlışlıkla tetiğe dokununca arkadaşı Zafer Polat'ın (17) ölümüne neden oldu. Olay ilçeye bağlı Tınazlı köyünde yaşandı. Lise öğrencisi H.K., arkadaşlarını hafta sonu pikniği için davet etti. Köydeki evin bahçesinde mangal yapan 3 arkadaş fotoğraf çektirmek için evde bulunan pompalı tüfeği aldılar. Tüfekle poz veren H.K., yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Zafer Polat'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.K. tutuklandı. Tutuklanan zanlının tüfeklere karşı ilgisi olduğu ve sürekli silahla poz verip, fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.