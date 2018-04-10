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'nın Yunan işgalinden kurtuluşu! ... Urfa'nın Kurtuluşu

Bugün 11 Nisan... Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaşarak şehrini bağımsızlığa kavuşturan 'nın kurtuluşunun 98. yıldönümü. Bundan tam 98 yıl önce, Kuva-yi Milliye kuvvetleri, Ali Saip Bey komutasında Fransızlara karşı yiğitçe karşı koyarak Urfa'nın kurtuluşunu kesinleştirdiler. Tarihe ya da Urfa Savunması olarak geçen ve yaklaşık bir ay süren çarpışmalardan sonra Türk kuvvetlerinin kesin zaferinin elde edilmesiyle sonuçlanan muharebe. Türk güçlerinin gösterdiği üstün mücadele azmi, önce Urfa'nın kurtuluşunu, sonra da Türkiye'nin kurtuluşunu sağladı. İşte Urfa'nın kurtuluşunun tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 17:49
Şanlıurfa'nın Yunan işgalinden kurtuluşu! Urfa Muharebesi... Urfa'nın Kurtuluşu

Ekim 1919'da İngilizlerden sonra Urfa'ya giren Fransızlar burada da Maraş'takine benzer uygulamalarda bulunmuşlardır. Bununla yetinmeyerek, Haçlı Seferleri sırasında kurulan Urfa Haçlı Kontluğu'na kadar geriye giden bir takım haklar ileri sürmüşlerdir.

Ali Saip Bey'in jandarma komutanı olarak atanmasından sonra yapılan çalışmalarla 3 bin kişilik bir kuvvet meydana getirildi. Hacı Mustafa Hacıkamiloğlu başkanlığında oluşturulan Kuva-i Milliye ordusu 7 Şubat 1920'de şehirdeki Fransız komutana bir ültimatom vererek 24 saat içinde Urfa'yı boşaltmalarını istedi. Fransız komutanın zaman kazanmaya yönelik cevabı ve devreye İngilizleri sokarak Osmanlı Hükümetine baskı yapmaya kalkışmaları üzerine 8-9 Şubat gecesi Fransızlara karşı taarruza geçildi. Çarpışmalar 10 Nisan'a kadar devam etti. Bu tarihte Fransızlar, birliklerinin yarısını kaybetmiş olarak Urfa'yı terk ettiler.

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Şanlıurfa'nın Yunan işgalinden kurtuluşu! Urfa Muharebesi... Urfa'nın Kurtuluşu
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