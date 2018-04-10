Son dakika: Adana'da polis, dolandırıcılara inanların 14 milyon 400 bin lirasını kurtardı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda , Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi.

BANKA YALANI

Dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayıp daha önce sürekli PKK, FETÖ tehdidi ya da 'hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş, parmak iziniz alınacak bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin' yalanıyla dolandırırken, bu kez 'banka görevlileri paranızı kendi hesaplarına geçiriyor' yalanını kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.

ÇAĞRI MERKEZİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin İstanbul'da danışmanlık merkezi olarak görünen iş yerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları saptandı. Ele geçirilen bir bilgisayarda ise vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi.

POLİS 14 MİLYON 400 BİN LİRA KURTARDI

Polis ekipleri, yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takipte şüphelilerin kendilerini hakim, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak aradıkları 252 kişiden 15'ini 600 bin lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı. Polis, dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya 14 milyon 400 lira yatıran 237 kişinin parasını ise hesaplara bloke koydurarak kurtardı. Paraları yatıranlara ulaşılarak polis, savcı, hakim ve jandarmanın para istemeyeceği anlatıldı. Paraları iade edildi. Operasyonda gözaltına alınan 59 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.