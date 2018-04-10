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Son dakika: 'nda leylekler hava trafiğini olumsuz etkiledi

Son dakika haberi... Havaların ısınmaya başlamasıyla göç etmeye başlayan leylekler, 'na iniş ve kalkış yapacak uçaklara zor anlar yaşattı. Uçaklar leylek sürüleri nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:55
Son dakika: Atatürk Havalimanı'nda leylekler hava trafiğini olumsuz etkiledi

Göç eden leylek sürüleri, 'nda uçuş trafiğini etkiledi. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Nisan ayında göçe başlayan leylekler, Atatürk Havalimanı'nda adeta alarm verilmesine neden oldu. Atatürk Havalimanı merkezli uçuşlar gerçekleştiren havayolu pilotlarının da leylek sürüleri ile ilgili uyarıları arttı.

ANONS YAPILDI

Bugün saat 11.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir uçak, leylek sürüleri nedeniyle pisti pas geçti. Uçağın pilotu inişte 35-40 leylek gördüğü bilgisini hava trafik kontrolörleri ile paylaştı. -Düsseldorf seferini yapacak bir başka uçağın pilotu da leylekler nedeniyle kalkış yapamadı. Pilot kuleye, "Biz kalkış için hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" anonsunu yaptı.

Hava trafik kontrolörleri de leyleklerle ilgili diğer pilotları uyarılarda bulundu. Atatürk Havalimanı yetkilileri, leylek sürüleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

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Son dakika: Atatürk Havalimanı'nda leylekler hava trafiğini olumsuz etkiledi
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