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Son dakika: 'da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... 'da kaybolan genci arama çalışmaları gece durdurulurken, sabahın erken saatlerinde 100 kişilik arama kurtarma ekibi farklı noktalardan araziye girerek arama çalışmalarını başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 09:50
Son dakika: Bursa Uludağ'da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki , dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesildi. JAK,,NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Ancak gece yarısı havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Kaybolan genç için yaklaşık 100 kişilik kurtarma ekibi sabah saatlerinde yeniden seferber oldu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Başbakanlık AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sağlık Bakanlığı UMKE, NAK, BAKUT, AKUT arama kurtarma ekipleri farklı noktalardan araziye girerek arama çalışmalarını başlattı. Aramaya iz bulucu köpek de katıldı. 17 saattir haber alınamayan gencin ailesi ise olay yerinde umutlu bir şekilde beklemeyi sürdürüyor.

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Olay yerinde bekleyen 1.5 yaşındaki yeğeni ve ailesi gencin kaybolduğu bölgede bekliyor. Bir mobilya mağazasında çalışan Hasan Can Altan'ın annesi, " O uzaktadır, uzaklarda arayalım. Burada olsa mutlaka gelir" diye konuştu.

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Son dakika: Bursa Uludağ'da kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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