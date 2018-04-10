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Son dakika: sıyla ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberi... 'nda 'na çarpan ve yalıda ağır maddi hasar oluşturan gemi sına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Yalının sahipleri, gemi için haciz kararı aldırdı. Edinilen bilgiye göre şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz konuldu.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:26
Son dakika: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kazasıyla ilgili flaş gelişme!

Tarihi Malikleri H. Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon Tur. Ve San. Tic. Ltd. şirketi adına 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dün ihtiyati haciz talebi ile başvuruda bulunuldu. Malikler adına yapılan başvuruda, Malta bayraklı ve kaptanı için ihtiyati haciz talebinde bulunuldu.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNİ KAYBETTİ

Başvuruda, geminin çarpması nedeni ile yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği kaydedildi. Başvuruda, davacıların uğradığı zararın tazmini için, şimdilik 50 milyon dolarlık zararın teminat altına alınması için, İstanbul Liman sahasında bulunan 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyati haczine karar verilmesi istendi.

HACİZ KARARI VERİLDİ

Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul ederek, gemi için ihtiyati haciz kararı verdi.

ŞİMDİLİK 50 MİLYON DOLAR

Tarihi yalının malikleri adına dosyayı takip eden avukatlar Nazlı Selek ve Erdal Gökçe, konuya ilişkin "Şimdilik 50 milyon dolar için yalı maliklerinin başvurusuyla geminin ihtiyaten haczine karar verildi. Şu an geminin ihtiyati haciz ve seferden meni için liman başkanlığı ve kıyı emniyetine bildirimler yapılmakta. Zarar tespit çalışmaları devam etmekte" dedi. (Hürriyet)

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Son dakika: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı kazasıyla ilgili flaş gelişme!
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