Son dakika: Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın hasarını kim ödeyecek? İşte detaylar...

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI'NIN HASARINI KİM ÖDEYECEK? İŞTE DETAYLAR...

İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan ve yalıda ağır maddi hasar oluşturan gemi kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Anıtlar Kurulu'nun Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları devam ederken, yalının tazminatının kim tarafından nasıl ödeneceği büyük merak ediliyor. Büyük hasar gören, tahmini değeri 60 milyon dolar (243 milyon TL) olan yalının içindeki tarihi eserlerle beraber tazminatını dünyanın en büyük sigorta kulüplerinden UK P&I Club adlı sigorta şirketi ödeyecek.

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz Cumartesi meydana gelen yalı kazasının ardından uzmanlar yaptıkları incelemelerin ardından ilk tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, temeli sarsılan, denize kayan ve duvarları yıkılan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır hasar olduğu ilk tespitlerde ortaya çıktı.