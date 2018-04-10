Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

Son dakika: 'den 5 il için yağış uyarısı

Son dakika haberi... 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:55
Son dakika: Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı

13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarında 1-3 derece santigrat düşüş beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman saatte 40-50 kilometre hızla esmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Yağışların Adıyaman'ın geneli ile Malatya'nın güney kesiminde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde gerçekleşebileceğini de aktaran merkez, ilgililerin olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

2050'nin en büyük ekonomileri
Son Dakika: Mersin ve Adana'da büyük vurgun! Ağır hasarlı araçlar hasarsız gibi gösterilerek satılmış
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteoroloji'den 5 il için yağış uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN