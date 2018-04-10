Star Alliance: İYH tam zamanında yapıldı

Star Alliance
CEO'su Jeffrey Goh, ilk etabı 29 Ekim 2018'de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı
'nın (İYH) tam zamanında yapıldığını belirterek "Yolcuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, iyi bir hub olacak" dedi. Türk Hava Yolları (THY) küresel havayolu ittifakı Star Alliance'a üyeliğinin 10. yılını düzenlediği bir etkinlikle kutladı. THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Star Alliance CEO'su Jeffrey Goh da katıldı. Törende konuşan Star Alliance CEO'su Jeffrey Goh son 10 yılda THY'nin Star Alliance'ın küresel ağını geliştirmede, özellikle de Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu'ya erişimini iyileştirmede önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Atatürk Havalimanı'nın bazı zorluklar nedeniyle THY ve Star Alliance için bazı yeterlilikleri karşılamada zorlandığına dikkat çeken Goh, bu anlamda İstanbul Yeni Havalimanı'nın tam zamanında yapıldığına dikkat çekti.