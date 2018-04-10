Taksim Meydanı’na 187 bin lale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), 13. Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı
'nı lalelerle donattı. Dev saksılara ekilen 125 çeşit toplam 187 bin adet rengarenk laleler, Taksim Meydanı'nı ziyaret eden turistler ve vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl şehrin parklarına, bahçelerine, meydan ve caddelerine 125 ayrı türde 30 milyon lale diktiklerini söyledi. Uysal, lalelerin tamamının yerli ve milli olduğunu kaydetti. Lale Festivali 30 Nisan'a kadar devam edecek. Levent SÖKMEN- Mustafa KAYA /
SABAH