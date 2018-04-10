Taksim’de otele saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Taksim Kazancı Yokuşu'nda daha önce çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı otele pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay dün 11.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, lüks bir minibüsle gelip pompalı tüfekle otelin birinci katındaki camlara üç el ateş etti. Saldırgan, bir el de havaya ateş ettikten sonra tüfeği bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını ve tüfeği incelemeye aldı.