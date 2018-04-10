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'ta operasyonu

'ta, polis ekipleri tarafından satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 15:07
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ve Yeşilyurt ilçelerinde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, Yeşilyurt'ta oturan Y.K. isimli şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polisin takibi sonucu Y.K., gözaltına alınırken, 360 gram afyon sakızı ele geçirildi. Aynı operasyonda R.R. ve A.E. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU PAKETİ ELE GEÇİRİLDİ

Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda ise R.B. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı. Uyuşturucu sattığı belirlenen R.B., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 430 ecstasy hap, 245 gram esrar, 16 gram skunk ile para ele geçirildi. 4 şüphelinin Tokat Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
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