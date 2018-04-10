Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Zonguldak'ta kafalarda soru işareti bırakan olay! Yeğeninin yaralı bulduğu muhtar, kendisini vurduğunu söyledi

'ta kafalarda soru işareti bırakan olay! Yeğeninin yaralı bulduğu muhtar, kendisini vurduğunu söyledi

Son dakika haberi... 'ın Ereğli ilçesinde, otomobilde, tabancayla karnından vurulmuş halde yeğeni tarafından bulunan Şamlar köyü muhtarı Ayhan Duman (50), hastanede tedaviye alındı. Duman, tabancayı kendisinin ateşlediğini ileri sürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 17:37
Zonguldak'ta kafalarda soru işareti bırakan olay! Yeğeninin yaralı bulduğu muhtar, kendisini vurduğunu söyledi

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Ören mevkisinde meydana geldi. Şamlar köyü muhtarı Duman, yeğeni Ö.D. tarafından otomobilde, tabancayla vurulmuş halde bulununca, özel hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Duman, yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan muhtar Duman'ın, polislere, kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ise otomobilde yaptığı incelemede kurşun izlerini tespit etti. Muhtarın kendisini mi vurduğu ya da başkası tarafından mı vurulduğunun yapılacak soruşturma sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Polis ekiplerinin araçta incelemesini sürdürdüğü sırada, yeğen Ö.D., görüntü çeken gazetecilere saldırdı.

Zonguldak'ta muhtar kendimi vurdum dedi, polis inanmadı

Araya giren polis ekipleri, Ö.D.'yi uzaklaştırdı. Ö.D., bir süre sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Antalyada-oldurulen-sahsin-rusyanin-unlu-mafya-lideri-oldugu-ortaya-cikti" title="Antalya'da öldürülen şahsın Rusya'nın ünlü mafya lideri olduğu ortaya çıktı" target="_blank"> Antalya'da öldürülen şahsın Rusya'nın ünlü mafya lideri olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zonguldak'ta kafalarda soru işareti bırakan olay! Yeğeninin yaralı bulduğu muhtar, kendisini vurduğunu söyledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN