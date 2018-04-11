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'da şık giyimli cami hırsızına film gibi operasyon! Kadın profiliyle yakaladılar

Son dakika haberi... ’da camilerde yardım toplama amacıyla konulan kutulardan para çalan hırsız yakalandı. Hırsızın şık giyimli olması dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 09:46
Antalya'da şık giyimli cami hırsızına film gibi operasyon! Kadın profiliyle yakaladılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerindeki 5 caminin yardım toplama amacıyla konulan sadaka kutularının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Cami imamlarından olayın saatini alıp, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polisler, şahsın 3 yıl önce yine aynı yöntemle kentteki çeşitli yurtlardan yardım kutusu çalan A.O. (30) olduğunu belirledi.

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KADIN PROFİLİ KULLANARAK YAKALANDI

Polisler, sabit bir adresi olmadığı için bir türlü izine rastlanılmayan A.O.'nun sosyal paylaşım sitesini aktif olarak kullandığını tespit etti. Bir süre bu site üzerinden şüphelinin izini takip eden ekipler, sonunda bir kadın ismini kullanarak A.O. ile iletişime geçti. A.O. buluşma yerinde yapılan baskınla gözaltın alındı.

Şahsın , Hurma'da 2, Fener'de 2, Memurevleri Mahallesi'nde 1 caminin sadaka kutusundan para çaldığı belirlendi.

A.O.'nun camiden hırsızlık yaparken kameralara yansıyan görüntülerinde dikkat çekmemek için şık ve düzgün kıyafetler giydiği görüldü.

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