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'da elektrik panosuna bağlı çay makinesi görenleri şaşırtıyor

Son dakika haberi... ’ın Efeler ilçesindeki bir inşaatın önündeki elektrik panosuna bağlı çay makinesi görenleri şaşırtıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 10:24
Aydın'da elektrik panosuna bağlı çay makinesi görenleri şaşırtıyor

'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesindeki dört katlı bir inşaatın önünde bulunan elektrik trafosuna bağlı çay makinesi hem ilginç, hem de tehlikeli bir görüntü sergiliyor.

UYARIYA ALDIRMIYORLAR

İnşaatın önünde yer alan elektrik panosusun kapağının üzerinde sarı renkli yazıda "Dikkat ölüm tehlikesi" uyarısı bulunuyor. İnşaatta çalışan işçiler tarafından bu panodan alınan elektrik ile çalıştırılan çay makinesinden demlenen çayı içen işçiler kendi güvenliklerini de tehlikeye atıyor.

Ölüm tehlikesi yazısının altında yer alan çay makinesini gören vatandaşlar olası kazalara karşı işçilerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini ifade ettiler.

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Aydın'da elektrik panosuna bağlı çay makinesi görenleri şaşırtıyor
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