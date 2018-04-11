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'da annesini kaybeden ""a gözleri gibi bakıyorlar

'da, ormanlık alanda annesini kaybeden domuz yavrusu, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. "" ismi verilen domuz yavrusu, "laktozsuz süt, kefir ve vitamin" karışımından oluşan içecekle 4 saatte bir biberonla besleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 21:33
Bursa'da annesini kaybeden Domdoma gözleri gibi bakıyorlar

'da, ormanlık alanda annesini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan "" isimli domuz yavrusu, 2. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda bulunan domuz yavrusu Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BAKIMSIZ KALDI

Bölge Müdürlüğünde görevli veterinerler, annesini kaybettiği için bakımsız kalan yavruyu tedavi altına aldı.

Veterinerler, "Domdom" ismi verilen domuz yavrusunu, "laktozsuz süt, kefir ve vitamin" karışımından oluşan içecek ile 4 saatte bir biberonla besliyor.

Bir aylık olan domuz yavrusunun bir süre sonra Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceği, belli bir olgunluğa eriştikten sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Akraba ünlüler!

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Bursa'da annesini kaybeden "Domdom"a gözleri gibi bakıyorlar
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