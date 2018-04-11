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En besleyici 20

Bin çeşit ham besin maddesini inceleyen uzmanlara göre, badem 579 kaloriyle (100 gram) en besleyici yiyecek. Bademi, Chia tohumu ile kabak çekirdeği takip ediyor

Giriş Tarihi: 11.4.2018
En besleyici 20 bitkisel yiyecek
Araştırmacılar, 1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besinleri sıraladı:
20. Uzun saplı brokoli 22 kalori (100 g) Besin puanı: 62 Bildiğimiz brokoliden farklıdır.
Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.
19. Acı biber 324 kalori (100 g) Besin puanı: 62 Capsicum bitkisinin meyvesi olan , kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
18. Kara lahana 32 kalori (100 g) Besin puanı: 63 Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.
17. Fesleğen / reyhan 23 kalori (100 g) Besin puanı: 63 Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.
16. Pul biber 282 kalori (100 g) Besin puanı: 63 A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
15. Dondurulmuş ıspanak 29 kalori (100 g) Besin puanı: 64 Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.
14. Karahindiba yaprağı 45 kalori (100 g) Besin puanı: 64 Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.
13. Pembe greyfurt 42 kalori (100 g) Besin puanı: 64 Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızı renk alır.
12. Kırmızı lahana 31 kalori (100 g) Besin puanı: 65 Vitamin bakımından zengin bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
11. Yeşil soğan 27 kalori (100 g) Besin puanı: 65 Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.
10. Bezelye 77 kalori (100 g) Besin puanı: 67 Bezelyede çok miktarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.
9. Mandalina 53 kalori (100 g) Besin puanı: 67 Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.
8. Su teresi 11 kalori (100 g) Besin puanı: 68 Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.
7. Kereviz kurusu 319 kalori (100 g) Besin puanı: 68 Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.
6. Kuru maydanoz 292 kalori (100 g) Besin puanı: 69 Kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.
5. Pancar yaprağı 22 kalori (100 g) Besin puanı: 70 Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır.
Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.
4. Pazı 19 kalori (100 g) Besin puanı: 78 Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.
3. Kabak çekirdeği 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84 En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.
2. Chia tohumu 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85 Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenik asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.
1. Badem 579 kalori (100 g) Besin puanı: 97 Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. BBC Türkçe
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