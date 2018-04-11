En besleyici 20 bitkisel yiyecek

Araştırmacılar, 1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besinleri sıraladı: 20. Uzun saplı brokoli 22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır.
Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir. 19. Acı biber 324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber
, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir. 18. Kara lahana 32 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana. 17. Fesleğen / reyhan 23 kalori (100 g) Besin puanı: 63
Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor. 16. Pul biber 282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir. 15. Dondurulmuş ıspanak 29 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir. 14. Karahindiba yaprağı 45 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir. 13. Pembe greyfurt 42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızı renk alır. 12. Kırmızı lahana 31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitamin bakımından zengin bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 11. Yeşil soğan 27 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır. 10. Bezelye 77 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Bezelyede çok miktarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır. 9. Mandalina 53 kalori (100 g) Besin puanı: 67
Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir. 8. Su teresi 11 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır. 7. Kereviz kurusu 319 kalori (100 g) Besin puanı: 68
Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır. 6. Kuru maydanoz 292 kalori (100 g) Besin puanı: 69
Kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir. 5. Pancar yaprağı 22 kalori (100 g) Besin puanı: 70
Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır.
Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir. 4. Pazı 19 kalori (100 g) Besin puanı: 78
Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir. 3. Kabak çekirdeği 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84
En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir. 2. Chia tohumu 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85
Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenik asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir. 1. Badem 579 kalori (100 g) Besin puanı: 97
Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. BBC Türkçe