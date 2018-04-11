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Esat Kabaklı kazada yaralandı

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Esat Kabaklı kazada yaralandı

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, 'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. 'dan Muğla Fethiye'ye giden Kabaklı idaresindeki otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, taklalar atarak karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan Kabaklı, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. , hastaneyi arayarak Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Esat Kabaklı kazada yaralandı
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