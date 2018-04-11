Esat Kabaklı kazada yaralandı

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. İstanbul'dan Muğla Fethiye'ye giden Kabaklı idaresindeki otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, taklalar atarak karşı şeride sürüklendi. Kazada yaralanan Kabaklı, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneyi arayarak Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.