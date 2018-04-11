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Evde çıkan paniğe neden oldu

’nin Gebze ilçesinde bir katlı evde çıkan paniğe sebep oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 06:49
Evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Olay, 'nin Gebze ilçesi Mahallesi 33 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muzaffer A. İsimli bir vatandaşa ait bir katlı evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından evde çıkan yangının sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlatıldı.
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Evde çıkan yangın paniğe neden oldu
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