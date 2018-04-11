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Facebook'tan kararı!

Kırıkkale Keskin Cezaevi'nde tutuklu olan suç örgütü lideri 'nın yazdığı mektuplar, fotoğrafları ve güncel ve siyasi gelişmelerle ilgili görüşleri de dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı '' adlı sayfası, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 09:06
Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Suç örgütü lideri 'nın görüşleri ve mektupları dahil olmak üzere birçok paylaşım yaptığı '' adlı Facebook sayfası, dün Facebook tarafından yayından kaldırıldı. Alaattin Çakıcı adına paylaşımlar yapan ' Çakıcı' adlı bir sayfadan, "ALAATTİN ÇAKICI" isimli sayfanın Facebook yönetimi tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı ve bir mesaj yayınladı.

'Son Kabadayı Alaattin Çakıcı' adlı sayfadan yapılan açıklama şöyle: Alaattin Çakıcı Dost ve Sevenlerinin Dikkatine! Facebook üzerinden Alaattin Çakıcı Ağabeyimize dair mektupların ve duyuruların paylaşıldığı "ALAATTİN ÇAKICI" isimli Facebook sayfamız dün akşam saatleri itibariyle Facebook tarafından yayından kaldırılmıştır. Konu ile alakalı itirazlarımızı yaptık ve sürecin takipçisiyiz.Bu süreç devam ederken paylaşımlarımızı ve duyurularımızı "Son Kabadayı Alaattin Çakıcı" sayfasından yapmaya devam edeceğiz. Selam ve dua ile...

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Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!
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