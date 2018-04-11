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Fırtına yaylada elektrik hatlarına büyük zarar verdi

’nun Kabadüz ilçesi 'nda olumsuz hava şartları elektrik hatlarına ciddi hasar verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 08:56
Fırtına yaylada elektrik hatlarına büyük zarar verdi
'nda kış mevsimde yaşanan sert rüzgarlar elektrik tellerinde kopmalara neden oldu. Ekipler arızaları gidermek için aralıksız çalışıyor.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kış mevsiminde yaşanan kar ve fırtınadan dolayı Çambaşı Yaylası'ndaki obaların elektrik hatlarında tel kopmalarına ve direk yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

?YEDAŞ Kabadüz İşletme Şefliği ekiplerince onarım çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Kaya, "Yaylamızda esen sert rüzgar ve kış mevsiminde yağan sulu kar nedeniyle elektrik hatlarına ciddi zarar verdi. YEDAŞ Kabadüz İşletme Şefliği tarafından 20 kişilik ekiple onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İnşallah kısa süre içinde bütün onarım çalışmaları tamamlanmış olacak" dedi.
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Fırtına yaylada elektrik hatlarına büyük zarar verdi
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