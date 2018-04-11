Genç kıza cinsel saldırıda bulunan sanıktan şok ifade

'ANNESİYLE İLİŞKİM VAR' DEYİP KIZINA SALDIRIYI REDDETTİŞikayetin ardından K.Ç. gözaltına alındı. Çiftçi olduğunu söyleyen şüpheli K.Ç. de olayla bir alakası olmadığını belirterek , "M.S.'nin evine gitmedim. E.S.'ye sarılmadım" diye konuştu. Mağdurun annesi ile ilişkisi olduğunu iddia eden şüpheli K.Ç. kendisine iftira atıldığını öne sürdü.
'KIZIM EVDE BİLE BİR ODADAN DİĞERİNE GEÇERKEN KORKUYOR'Mağdurun annesi H.S. de olay günü kızının çığlıklarına uyandığını kaydederek, "K.Ç. isimli şahıs sürekli bizimle uğraşmaktadır. Benim kendisi ile ilişkim olduğu yönünde mahallede dedikodu çıkarmaktadır. Bu olaydan dolayı kızımın psikolojisi bozuldu. Evde bile bir odadan diğerine giderken korkuyor. Şikayetçiyim" diye konuştu.
'RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞTUR'Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 22 Şubat'ta düzenlediği raporda şunları belirtti: "E.S.'nin maruz kaldığı iddia edilen suç sebebiyle Akut Stres Bozukluğu tanı kriterlerini karşıladığı dolayısıyla ruh sağlığının bozulduğu tıbbi kanaati oluşmuştur."
AVUKATI: HALEN TEDAVİ GÖRÜYOR
Mağdur E.S.'nin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu ise," Müvekkilimiz olay günü kendisine yapılan istismar nedeniyle halen tedavi görmekte ve evde yalnız kalamamaktadır. Şüpheli ise müvekkilimizin annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ederek annesine iftira atmaktadır. Pedofililerin suç kapsamlarını çok iyi bilmeleri nedeniyle bu tarz olaylarda mağdura yakın kişilere suçtan kurtulmak ya da cezayı hafifletmek amacıyla iftira yoluna sık sık başvurmaktadırlar. Çocuğun cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu'nun 103. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" diye konuştu.
Avukat Erzurumlu, şüpheli K.Ç.'nin serbest bırakılmasına itirazları da yaptıklarını sözlerine ekledi.