Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da lisede dehşet!

'da de dehşet!

'de öğrencisi okulda sınıf arkadaşını bıçakladı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:30
İstanbul'da lisede dehşet!

Olay sabah saatlerinde de bulunan meslek sinde meydana geldi. İddiaya göre okulun içinde iki öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. B.D isimli öğrenci aldığı bıçak darbesiyle karın bölgesinden hafif şekilde yaralandı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi okulun yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Arkadaşını bıçakladığı belirtilen öğrenci de teşhis için hastaneye götürüldü. Yaralanan öğrenci bıçaklayan arkadaşını teşhis etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da lisede dehşet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN