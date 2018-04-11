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'de katliam gibi ! Beton mikseri aynı aileden 2 can aldı

’in Bayındır ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı da aynı aileden 2 kişi öldü, 2 çocuk da ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 17:43
İzmir'de katliam gibi kaza! Beton mikseri aynı aileden 2 can aldı

Edinilen bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi'nde döner kavşakta dikkatsizlik sonucu yaşandığı öne sürülen da, beton mikseri ile bir otomobil çarpıştı. İddiaya göre Ödemiş'ten Tire yönüne seyreden B.U. yönetimindeki 35 YNB 99 plakalı beton mikseri, Pınarlı Kavşağı'nda karşı yönden gelen 35 TIV 58 plakalı Yazıcıer ailesine ait otomobille çarpıştı. Kazadan sonra Yazıcıer ailesine ilk müdahaleyi kazaya tanık olan diğer sürücüler yaparken, olay yerine AKS ekipleri ile Tire, Ödemiş ve Bayındır'dan çok sayıda ambulans sevk edildi.

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUKLAR AĞIR YARALI

Beton mikserinin altında kalarak paramparça olan otomobilin arka koltuğunda bulunan anne Filiz Yazıcıer (46) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobili kullanan eşi Muhammet Sıddık Yazıcıer (51) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan çocukları (15) ile (12) Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Enes Yazıcıer hava ambulansıyla, Muhammed Emin Yazıcıer ise kara ambulansı ile 'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de katliam gibi kaza! Beton mikseri aynı aileden 2 can aldı
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